В Украине запретили не все операции: в Минздраве дали разъяснение

В Украине в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, отменили большинство операций и госпитализацию больных. В Минздраве уточнили, что ургентных пациентов будут госпитализировать и назвали список операций, которые будут проводить во время пандемии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья, в больницы будут госпитализировать больных, у которых состояние будет соответствовать критериям, указанным в Постановлении Кабмина № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19".

В Минздраве также озвучили список операций, которые будут проводить в ближайшее время:

Оказание медицинской помощи вследствие осложнения течения беременности и родов

Оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным

Оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями

Оказания паллиативной медпомощи в стационарных условиях

Оказание плановой медпомощи учреждениями в стационарных условиях

Оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

Проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей

Напомним, ранее мы писали о том, что Степанов рассказал, что попадет под строгий запрет во время карантина выходного дня.

А также рассказывали о том, что в Украине с 9 ноября запретили все плановые госпитализации и операции.