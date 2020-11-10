В Україні заборонили не всі операції: у МОЗ дали роз'яснення

У МОЗ розповіли, які послуги будуть надавати в лікарнях
В Україні у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом, скасували більшість операцій і госпіталізацію хворих. У МОЗ уточнили, що ургентних пацієнтів будуть госпіталізувати та назвали список операцій, які будуть проводити під час пандемії.
Як повідомили пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, в лікарні будуть госпіталізувати хворих, у яких стан буде відповідати критеріям, зазначеним у Постанові Кабміну № 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19".
У МОЗ також озвучили список операцій, які будуть проводити найближчим часом:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Степанов розповів, що потрапить під сувору заборону під час карантину вихідного дня.
А також розповідали про те, що в Україні з 9 листопада заборонили всі планові госпіталізації та операції.