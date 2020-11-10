В Україні заборонили не всі операції: у МОЗ дали роз'яснення

В Україні у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом, скасували більшість операцій і госпіталізацію хворих. У МОЗ уточнили, що ургентних пацієнтів будуть госпіталізувати та назвали список операцій, які будуть проводити під час пандемії.

Як повідомили пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, в лікарні будуть госпіталізувати хворих, у яких стан буде відповідати критеріям, зазначеним у Постанові Кабміну № 641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19".

У МОЗ також озвучили список операцій, які будуть проводити найближчим часом:

Надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів

Надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим

Надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями

Надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах

Надання планової медичної допомоги установами в стаціонарних умовах

Надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів

Проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Степанов розповів, що потрапить під сувору заборону під час карантину вихідного дня.

А також розповідали про те, що в Україні з 9 листопада заборонили всі планові госпіталізації та операції.