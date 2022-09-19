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В Украине заметно выросли цены на яйца: во сколько сейчас обойдется десяток

Цены на яйца в Украине (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продолжают расти цены на яйца. За месяц стоимость яиц выросла на 5-6 гривен.

Об этом сообщает Минфин.

Так, в августе 2022 года стоимость десятка яиц "Квочка" в среднем в магазинах составляла 31,31 грн, а уже в середине сентября цена выросла до 38,70 грн.

Также подорожали и яйца "Ясенсвіт". Цена десятка в месяц в среднем выросла с 31,84 грн до 36,73 грн.

Кроме того, пропорционально поднялась цена на яйца в упаковках 18 и 30 штук. Так, яйца "Ясенсвіт" (18 шт.) подорожали с 55,49 грн до 62,43 грн, а "Ясенсвіт" (30 шт.) - с 90,44 грн до 105,60 грн.

Цены на яйца в супермаркетах сейчас таковы:

  • яйца "Квочка" (10 шт.) в супермаркете Achan стоят 41,10 грн, а в Novus - 36,29;
  • яйца "Ясенсвіт" (10 шт.) в Achan стоят 34,70 грн, в Novus - 35,99 грн;
  • "Ясенсвіт" 18 яиц стоят в Achan 61,70 грн, Novus - 63,99 грн.

К тому же, за перепелиные яйца (20 шт.) сейчас нужно заплатить 48,36 грн.

Ранее мы сообщали, что больше всего подорожало в Украине за последний месяц.

Также мы писали, что существенно изменились цены на фрукты и овощи.

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