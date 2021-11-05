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В Украине заметили полярное сияние (фото)

Автор: Анна Шиканова

В Украине зафиксировали полярное сияние. Необычное метеорологическое явление заметил и сфотографировал житель Волыни Андрей Гаврилюк.

Об этом сообщает портал Meteoprog.

Метеоаматор и фотограф Андрей Гаврилюк заметил на небе необычное сияние в ночь с 3 на 4 ноября. Гаврилюк проживает в городе Киверцы Волынской области, и около полуночи он увидел на небе слабое полярное сияние розового оттенка.

"Наблюдал северное сияние сегодня ночью на 50 широте в Киверцах, Волынская область в 00:10 по местному времени! Из-за мощной геомагнитной бури Q индекс локально поднимался до 8! Фотографически наблюдалось минут 10 - 15 как красное свечение в северной части неба, затем накрыла слоистая облачность и туман", - рассказал Гаврилюк.

Полярное сияние в Волынской области (Фото: Андрей Гаврилюк)

Полярное или северное сияние – это свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия заряженными частицами солнечного ветра.

Стоит отметить, что в ночь с 3 на 4 ноября на Земле наблюдалась геомагнитная буря, а накануне на Солнце произошли два интенсивных выброса плазмы в верхних слоях солнечной короны. Такие выбросы и называются солнечным ветром.

По данным обсерватории в Кируне, индекс Q в ночь на 4 ноября достиг 8 и слабое свечение розового цвета могли заметить жители северо-запада Украины. Но при условии отсутствии тумана и вдали от крупных городов.

Полярные сияния в Украине бывают крайне редко. В 2015 году было зафиксировано сияние на окраине Кривого Рога, а в 2003 году – в Одесской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что Землю будут штормить каскадные магнитные бури на выходных.

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