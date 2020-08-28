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В Украине снова закрывают границы: стоит ли волноваться украинцам

Пятница 28 августа 2020 11:59
В Украине снова закрывают границы: стоит ли волноваться украинцам
Украинцам рассказали, смогут ли они спокойно пересекать границу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Министр Криклий объяснил, смогут ли украинцы спокойно пересекать границу во время запретов

В Украине с 28 августа закрывают границы для въезда иностранцев. Ограничения будут действовать ровно месяц – до 28 сентября.

Как объяснили в правительстве, такое ограничение связано с предотвращением распространения на территории Украины второй волны COVID-19. Право на пересечение границы Украины получат только отдельные категории иностранных граждан. Также Пограничная служба будет иметь право принимать дополнительные решения о пропуске иностранцев через государственную границу.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий дал разъяснения для граждан Украины и успокоил, что правительство не планирует запрещать выезд за границу для украинцев.

"Во-первых, украинцы точно выедут. Мы всегда возвращаем наших украинцев. Волноваться не за что. На это время до конца сентября, чтобы немножко спала эта ситуация с ростом заболеваемости. Она выровняется и, я уверен, после этого снова восстановится стабильная регулярная авиация. Регулярная авиация не прекращается, но уже смогут иностранцы, в том числе с туристической целью, посещать Украину", - рассказал Криклий в комментарии для телеканала "Еспресо.TV".

В Украине снова закрывают границы: стоит ли волноваться украинцам

Скриншот

Он добавил, что нет никаких предпосылок для того, чтобы другие страны ввели подобные запреты для украинцев.

"Пока мы не видим предпосылок для того, чтобы зеркальные решения принимали другие страны. Более того, Европа и так не принимает наших граждан с туристической целью. Так как Украина относится к красной зоне заболеваемости, они не принимают даже с имеющимися ПЦР-тестами", - отметил министр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.

А также рассказывали о том, что украинцы не смогут поехать на заработки в Финляндию.

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