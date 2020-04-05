Когда в Украине закончится эпидемия COVID-19: ученый дал ответ

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 1225 пациентов, и в 32 случаях болезнь привела к летальному исходу, а всего в мире от COVID-19 умерло более 60 тысяч человек.

Украинское правительство вводит с 6 апреля более жесткие карантинные меры с целью снижения динамики заражения - ограничения будут действовать до 24 апреля. Впрочем, медики озвучивают мнение, что для победы над эпидемией потребуется 2 месяца.

По прогнозу доктора медицинских наук, руководителя отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины Виктора Досенко, карантин могут продлить и на майские праздники включительно. Об этом передают "Факты".

Профессор убежден, что благодаря вовремя введенным ограничительным мерам эпидемия в Украине развивается не чересчур быстро, и смертность сравнительно невелика - на уровне 2,4%. Также ученый призвал граждан выполнять все требования карантина, чтобы удалось свести к минимуму количество заболевших и вернуться к нормальной жизни.

"В этом коронавирусе нет ничего такого, что позволило бы ему убивать людей много месяцев подряд. Опыт Китая, Южной Кореи, Ирана показывает, что за 2-3 месяца эпидемия значительно ослабевает, количество заболевших и умерших резко снижается. Тому есть несколько причин. Одна из важнейших: в человеческой популяции возникает коллективный иммунитет. Ну и, конечно, карантинные ограничения играют огромную роль в борьбе с эпидемией", - рассказал Досенко.

Также ученый объяснил, как новый коронавирус стал поражать людей.

"У этого вируса есть 5 белков. Один из них каким-то образом нашел способ распознавать на поверхности человеческих клеток определенный белок и вступать с ним во взаимодействие. В том числе речь идет о клетках легких. Это дает возможность белку вируса обмануть иммунную систему и проникнуть внутрь клетки человека. Оказавшись там, он начинает продуцировать вирусы - размножаться. Из-за этого человек заболевает", - рассказал профессор.

По его словам, возможность выздоровления во многом зависит от того, как с атакой коронавируса справится иммунная система.

"Очень важно, чтобы иммунитет уничтожал пораженные клетки постепенно, а не набросился сразу на все. Как правило, у здоровых молодых людей иммунитет срабатывает по рациональному сценарию: убивает пораженные клетки не быстро, но верно. У людей ослабленных, страдающих хроническими заболеваниями, иммунитет зачастую реагирует иначе - пытается избавиться сразу от всех пораженных клеток. И это может привести к губительным последствиям", - указал ученый.

Ранее мы писали о том, что британские медики пришли к выводу, что есть еще одна группа риска, которую чаще поражает коронавирус, и тут дело не в возрасте.