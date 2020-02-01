В Украине закодировали популярные каналы: как теперь смотреть программы

В Украине стали платными 23 телеканала (Коллаж РБК-Украина)

В Украине прекратили бесплатное вещание 23 телеканала

В Украине 23 телеканала теперь нельзя посмотреть бесплатно по спутниковому телевидению и за просмотры придется платить. Дело в том, что четыре медиагруппы закодировали вещание. Доступ закрыли для четырех миллионов домохозяйств по всей стране.

После кодирования украинцы смогут платно смотреть телеканалы только через спутниковый сигнал. Также имеется возможность подключить цифровое, кабельное и интернет-вещание.

Закодировали свое вещание такие каналы, как СТБ, ICTV, "Новый канал", М1, М2, 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, "Плюсплюс", УНИАН ТВ, Бигуди, "Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, Enter-фильм, (Украина, НЛО TV, Индиго TV.

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Бесплатными для всех остались: "Рада" и "Культура", "5 канал", "Прямой" "112 Украина", "Эспрессо ТВ " и UA: Первый.

Если вы хотите смотреть закодированные телеканалы - вам не нужно покупать новую "тарелку".

Для просмотра необходимо приобрести тюнер или ресивер с поддержкой системы кодирования Verimatrix, и заказать пакет услуг у оператора.

В интернете цена тюнера стартует от 1099 гривен, также его предлагают взять в аренду.

Минимальный набор каналов в месяц обойдется вам от 69 гривен в месяц, но с 1 февраля его стоимость возрастет до 80 гривен.