В Украине заговорили про дистанционное обучение в школах: какие перспективы

После длительного карантина в Украине заговорили о возможности дистанционного школьного образования. Родители увидели изнанку некоторых образовательных процессов и задумались, а нужна ли для получения знаний школа. В перспективах внедрения дистанционного обучения, которое можно будет свободно выбирать, а не только по показаниям здоровья, разбирался Styler.

Так, народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, недавно рассказала, что в Украине осенью могут быть серьезные изменения в школьном образовании. В том числе, некоторые предметы могут изучаться дистанционно.

У родителей и детей должен быть выбор

"В развитой стране родители и дети должны иметь право на то, какое образование им выбирать: дистанционное или очную. И не из-за болезни, как у нас всегда делают ограничения, а потому, что есть другие ситуации, когда это может быть лучше и удобнее для семьи в которой здоровые дети", - рассказала нам Галина Мельник, учредитель альтернативной школы "Радосвіт".

Педагог добавила, что да, школьное образование в том виде, что есть, действительно переживает кризис. И вопрос здесь даже не в дистанционном образовании, а в устаревших программах.

"Уже всем известно, и родителям, и учителям, что дети не хотят учиться в школе. Эти программы давно устарели и не учитывают возрастных потребностей и особенностей детей. Это обучение уже стало каторгой для детей, а мы закрываем на это глаза", - добавила она.

И карантин показал, что дистанционно учиться можно, но это должен быть выбор семьи.

Родители поняли: дети могут успешно учиться и без школы

Так, в соцсетях на известных родительских пабликах к концу карантина началась дискуссия на тему: "А для чего вообще нужна школа?"

"Карантин поставил перед нами один большой вопрос... А для чего собственно нужна школа? Ответ в стиле "школа нужна для получения знаний" - в условиях карантина проявила свою фейковость. Ну не школа сегодня единым и мощным источником информации. Более того! Часто не является лучшим источником. Ответ в стиле "школа нужна для контроля знаний" тоже не является правдивым... Для этого отнюдь не нужны живые учителя", - написал участник группы Батьки SOS в Facebook Александр Мирошниченко.

Он пришел к выводу, что школа нужна, во-первых, для поиска мотивации к обучению, и в этом и заключается талант педагога. Не изложить информацию, а сделать информацию интересной для каждого ученика, учитывая его индивидуальные особенности и таланты. Во-вторых, для практического воплощения знания, с чем в школах очень плохо. К примеру, учебных проектов, интересных ребенку, у нас крайне мало. В-третьих, для коллективной коммуникации. И именно эту составляющую не может дать домашнее обучение.

"Но сегодня мы видим рудименты советского видение коллектива. Тоталитарность четко проявляется в тех же призывах "уважать учителя" по признаку должности, а не личных талантов. Это проявляется в попытке жестко регламентировать школьную жизнь детей вплоть до регламентации походов в туалет. Понятно, что здесь идет подмена понятий. Вместо того, чтобы научить ребенка жить в коллективе - его приучают приспосабливаться к чужому видению идеала этого коллектива", - пишет мужчина.

Еще одна участница группы Елена Прохира пишет, что дистанционное обучение еще раз показало всю, мягко говоря, несовершенство нашей системы образования.

"Немного приоткрыло внутреннюю кухню, то что часто остается за школьными дверями. У нас практически нет никакого контроля за качеством знаний, которые получают дети в школе. Профессионализм и адекватность учителей тоже бывает очень разной и повлиять на это родители практически никак не могут", - пожаловалась она.

Появилась петиция с требованием запретить дистанционное образование

После 2,5 месяца без школы украинские дети успешно доработали учебную программу - самостоятельно, при помощи школы онлайн или родителей. Да, им не хватало общения со сверстниками. В условиях некарантина для этого есть ряд альтернатив школьным переменам - различные кружки и секции, где дети могут общаться и развивать таланты.

Тем временем на сайте Электронных петиций уже появилось голосование за запрет дистанционного обучения во всех учебных заведениях.

"Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень трудно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ хочет, чтобы власть не приняла закон о дистанционном образовании", - говорится в пояснении.

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