В Украине взвинтили штрафы за ложный вызов "скорой" и полиции: какие теперь суммы

Какие теперь суммы штрафов

Так, с сегодняшнего дня за заведомо ложные вызовы пожарно-спасательного подразделения (части), полиции, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или других аварийно-спасательных служб полагается штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 850 до 3400 гривен.

Напомним, ранее за это наказывали на сумму от 51 до 119 гривен.

Увеличили штрафы также за нарушение техники пожарной безопасности

Кроме того, в Украине изменили штрафы за невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Должностных лиц и физических лиц-предпринимателей теперь будут штрафовать за это на суммы от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен).

А за повторное в течение года такое же нарушение после наложения административного взыскания, суммы увеличатся - от 200 до 300 минималок, то есть от 3400 до 5100 гривен.