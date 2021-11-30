Эксперты рассказали, почему дорожают продукты питания и когда закончится рост цен

В Украине в последнее время подорожало очень много продуктов питания, включая, сахар, подсолнечное масло, овощи, фрукты, мясо, яйца, молочные продукты и т.д.

Об этом говорится в сюжете телеканала " Киев ".

Цены увеличились даже несмотря на то, что в этом году в стране собрали рекордное количество зерновых культур.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что это не означает, что цены внутри страны будут уменьшаться.

Кроме того, рост цен связан со ставкой НДС на продукты. В Украине - это 20%, а в европейских странах 5-7%.

Как изменились цены

В прошлом году пакет молока 2,5% 870 г в среднем стоил 25,99 грн, а в этом году - 32,29 грн.

Творог 5% 300 г стоил 32,99 грн, в этом году - 52,49 грн.

Сметана 15% 400 г стоила 25,99 грн, а теперь от 30,69 грн.

Яйца 10 шук в 2020 году была на уровне 38,99 грн, а в этом году - 42,59 грн.

Подсолнечное масло стоило 51,49 грн, а сейчас - 60,99 грн.

Говядина 1 кг стоила 150 грн, теперь 259 грн.

Гречка 800 г стоила 38,30 грн, а сейчас 52,99 грн.

Такое существенное подорожание связывают с ценой на энергоносители - газ и электроэнергию.

Экономист Борис Кушнирук говорит, что подорожание будет продолжатся до лета 2022 года.

Как изменились цены за год (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в Украине началось значительное подорожание капусты. Ее теперь продают по 10 грн за килограмм. За неделю овощ подорожал примерно на 3-4 грн. Ожидается, что рост цен продолжиться.

Эксперты говорят, что в прошлом году вырастили очень рекордное количество капусты, поэтому продавали очень дешево по 5 грн за килограмм. В этом же году часть аграриев отказалась от выращивания капусты, потому что невыгодно.

Также на рост цен оказала влияние засуха и подорожание электроэнергии.

В Украине сильно подорожала капуста (видео: YouTube)