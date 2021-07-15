В Україні злетіли ціни на сигарети і алкоголь: що подорожчало найбільше

В Україні за рік стрімко зросли в ціні тютюнові вироби та алкоголь. Так, наприклад, з червня 2020 року по червень 2021 року подорожчали пиво, горілка, вина столові і сигарети вітчизняного виробництва.

Пиво вітчизняного виробника з червня 2020 року по червень 2021 року додало в ціні в середньому на 5,7% (до 18,59 грн за 0,5 л)

Ціна горілки збільшилася на 1,3% (до 93,31 грн за 0,5 л). Столові вина також додали у вартості на 3,2% (до 69,24 грн за 0,75 л).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 47,81 грн за пачку (20 шт.), що на 19,5% дорожче, ніж торік. Сигарети без фільтра зараз можна купити в роздробі по 42,87 грн за пачку (дорожче на 20,3%).

Відзначається, що споживчі ціни в червні 2021 року проти травня 2021 року збільшилися в цілому на 0,2%. У порівнянні з червнем 2020-го - на 9,5%, а в порівнянні з груднем 2020 року - на 6,4%.

З зими по літо 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція склала 8,3%.