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В Украине взлетели цены в ресторанах: что происходит

Автор: Тетяна Самарук

В Украине кафе и рестораны столкнулись с серьезной нехваткой персонала. В частности, это привело к повышению цен и снижению качества обслуживания.

Об этом сообщает UBR.ua.

Так, заработная плата работников в сфере общественного питания за несколько лет выросла на 30%.

Кроме того, когда закончился локдаун выяснилось, что из общепита ушла почти половина работников. Поэтому лишь 20% вернулись в ресторанный сектор, а остальные покинули эту сферу из-за постоянных открытий и закрытия заведений.

По словам владельца Bassano Ristorante и Bassano Dolceteka (Киев) Алексея Камардіна, во время пандемии коронавирус, многие рестораны не выплачивали заработную плату своим работникам. Это и подорвало доверие к работодателям.

Кроме того, одной из сфер, куда переходили работники из общепита строительство. Также многие активно строились или делали ремонты, когда "сидели на карантине". Другая часть пошла работать курьерами и в колл-центры.

Поэтому рестораны начали активно увеличивать зарплаты. Если год назад можно было найти повара за 700-800 грн/смена, то сейчас - 900-1200 грн/смена.

Следующее єто упал уровень сервиса, потому что рестораторы берут на работу людей вообще без опыта, "просто с желанием работать". В ресторанах, кофейнях, кафе стало очень заметно, как некоторые сотрудники просто не знают, как реагировать, например, на недовольство клиентов.

Ранее мы сообщали, что в центре Харькова в кафе нахамили клиентам через украинский язык. В частности, там отказались обслуживать клиентов на государственном языке, как того требует закон.

Также Минздрав предложил помечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом.

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