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В Украине взлетела в цене популярная ягода: за сколько можно купить

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Пятница 12 августа 2022 08:31
В Украине взлетела в цене популярная ягода: за сколько можно купить Фото: В Украине подорожала голубика (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю взлетела в цене голубика.

О такой тенденции сообщили аналитики EastFruit.

Почему цена на голубику растет

Рост цен на сладкую ягоду обусловлен межсезонным сокращением предложения данной ягоды на рынке, поскольку сбор ранних сортов голубики уже подошел к концу, а к сбору более поздних сортов приступили только производители западных областей.

Спрос при этом на рынке остается достаточно высоким, что и провоцирует повышение отпускных цен на голубику.

За сколько сейчас можно купить ягоду

В результате данных ценовых корректировок голубика на сегодняшний день предлагается к продаже по 80-140 грн/кг ($2,19-3,83/кг), а это на 16% дороже, чем неделю назад.

Главной причиной удорожания этой ягоды, ключевые игроки рынка называют сокращение предложения голубики на фоне достаточно активного спроса.

При этом на сегодняшний день уровень отпускных цен на голубику фактически соответствует ценовому уровню прошлого года в аналогичный период.

Но большинство производителей удорожания в этом сегменте считают временным явлением. По их словам, как только сбор этой ягоды более поздних сортов приступят по всей территории страны, предложение голубики на рынке начнет стремительно расти, а отпускные цены соответственно падать.

Напомним, что в Украине стремительно подешевели овощи.

Также мы писали, что эксперт назвал продукты, которые подорожают к концу года.

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