В Украине стремительно подешевели овощи: какие из них отдают за копейки
В Украине в сезон заготовок на зиму стремительно дешевеют овощи. Очень упали в цене томаты-сливка.
О такой тенденции пишет Agronews.
Сколько сейчас стоят помидоры
Так, на крупнейшем оптовом рынке Западной Украины "Шувар" во Львове томат-сливка стоит от 10 до 18 грн/кг.
Еще один популярный сорт томата – Примадонна – от 20 до 25 грн/кг. Ненамного более дорогие – желтые и розовые томаты – от 20 до 35 грн/кг. Черные томаты стоят 20-30 грн/кг.
Какие овощи еще подешевели
Цена кубовидных перцев составляет 40-55 грн/кг.
Огурцы стоят 22-30 грн/кг. Цена кабачков стартует от 10-15 грн/кг.
Брокколи и цветную капусту сейчас можно купить от 15 до 25 грн/кг.
Сахарная кукуруза продается по 10-16 грн/кочан.
Напомним, что экономические эксперты прогнозировали спад в цене на овощи к лету, так как будет новый урожай, но к зиме предполагают вновь подорожание, так как тепличных овощей в Украине будет очень мало.
Как мы ранее сообщали, экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картофель.
Также мы писали, что эксперт назвал продукты, которые подорожают к концу года.