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В Украине стремительно подешевели овощи: какие из них отдают за копейки

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 08:47
В Украине стремительно подешевели овощи: какие из них отдают за копейки Фото: В Украине подешевели овощи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в сезон заготовок на зиму стремительно дешевеют овощи. Очень упали в цене томаты-сливка.

О такой тенденции пишет Agronews.

Сколько сейчас стоят помидоры

Так, на крупнейшем оптовом рынке Западной Украины "Шувар" во Львове томат-сливка стоит от 10 до 18 грн/кг.

Еще один популярный сорт томата – Примадонна – от 20 до 25 грн/кг. Ненамного более дорогие – желтые и розовые томаты – от 20 до 35 грн/кг. Черные томаты стоят 20-30 грн/кг.

Какие овощи еще подешевели

Цена кубовидных перцев составляет 40-55 грн/кг.

Огурцы стоят 22-30 грн/кг. Цена кабачков стартует от 10-15 грн/кг.

Брокколи и цветную капусту сейчас можно купить от 15 до 25 грн/кг.

Сахарная кукуруза продается по 10-16 грн/кочан.

Напомним, что экономические эксперты прогнозировали спад в цене на овощи к лету, так как будет новый урожай, но к зиме предполагают вновь подорожание, так как тепличных овощей в Украине будет очень мало.

Как мы ранее сообщали, экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картофель.

Также мы писали, что эксперт назвал продукты, которые подорожают к концу года.

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