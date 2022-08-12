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В Україні злетіла в ціні популярна ягода: за скільки можна купити

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П'ятниця 12 серпня 2022 08:31
В Україні злетіла в ціні популярна ягода: за скільки можна купити Фото: в Україні подорожчала лохина (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень злетіла в ціні лохина.

Про таку тенденцію повідомили аналітики EastFruit.

Чому ціна на лохину зростає

Зростання цін на солодку ягоду обумовлений міжсезонним скороченням пропозиції даної ягоди на ринку, оскільки збір ранніх сортів лохини вже підійшов до кінця, а до збору більш пізніх сортів приступили тільки виробники західних областей.

Попит при цьому на ринку залишається досить високим, що і провокує підвищення відпускних цін на лохину.

За скільки зараз можна купити ягоду

В результаті даних цінових коригувань лохина на сьогодні пропонується до продажу по 80-140 грн/кг ($2,19-3,83 / кг), а це на 16% дорожче, ніж тиждень тому.

Головною причиною подорожчання цієї ягоди, ключові гравці ринку називають скорочення пропозиції лохини на тлі досить активного попиту.

При цьому нині рівень відпускних цін на лохину фактично відповідає ціновому рівню минулого року в аналогічний період.

Але більшість виробників подорожчання в цьому сегменті вважають тимчасовим явищем. За їх словами, як тільки збір цієї ягоди більш пізніх сортів приступлять по всій території країни, пропозиція лохини на ринку почне стрімко зростати, а відпускні ціни відповідно падати.

Нагадаємо, що в Україні стрімко подешевшали овочі.

Також ми писали, що експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року.

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Ціни на продукти
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