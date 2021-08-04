В Украине взлетела цена на молоко: названа причина подорожания

Аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец рассказал, что в текущем году цены продемонстрировали большую устойчивость в первом полугодии и они были стабильными 7 месяцев подряд.

В чем причина подорожания?

Сейчас же фиксируется рост цен. Это связано с ростом мировых цен на зерновые и масличные, а затем существенное подорожание концентрированной составляющей кормового стола.

В настоящее время зерновые и масличные подешевели, однако белковые компоненты остаются дорогими, а это сразу же отображается на себестоимости производства молока, а затем и в цене на молоко-сырье, отметил эксперт.

"Вместе с тем, ключевым драйвером будущего восходящего тренда будет дефицит молока у переработчиков. Придаст также напряжения уже подписанный и обнародованный закон Украины, предусматривающий возврат ставки НДС до 20% на молоко цельное. Это потребует дополнительных оборотных средств для производителей. Последние процедуры подписания протоколов еще происходили без фиксации НДС, однако со стороны переработки желание вернуться к старому формату согласования цен с включением этого налога в протоколы согласования цен", - рассказал Андриец.

Какое молоко больше всего подорожало?

Больше всего подорожало молоко сорта экстра со средними и большими партиями поставок — на 24 коп., до 10,45 грн/кг.

Высший сорт подорожал на 20 коп., до 10,01 грн/кг, первый — на 14 коп. — 9,40 грн/кг без НДС.

Средние цены на крупные и средние партии молока сорта экстра по регионам: север и центр — 10,5 грн/кг; юг — 10,6 грн/кг; восток — 10,35 грн/кг; запад — 10,30 грн/кг.

Отметим, что приведенные цены - это стоимость закупки у фермеров.