UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине выявили опасную для здоровья курятину: где она продавалась

Фото: В Украине обнаружили опасную курятину (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине выявили опасную для здоровья курятину. В птице была обнаружена сальмонелла и фармацевтический препарат никарбазин.

Об опасном мясе рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы Ивано-Франковской области.

Где продавалась курятина

Опасные вещества нашли в пищевых продуктах, которые экспортировали из Украины по мощностям филиалов "Перерабатывающий комплекс" ООО "Винницкая птицефабрика" и ООО "Птицекомплекс Днепровский".

Специалисты предупреждают предпринимателей о необходимости изъятия такой курятины из производства или обращения.

Потребителей просят в случае обнаружения этих продуктов уведомить об этом Госпродпотребслужбу.

Что такое сальмонелла и чем она опасна

Главная опасность заражения сальмонеллой состоит в том, что бактерия способна поражать жизненно важные органы и приводить к серьезным осложнениям. Сальмонеллез может вызвать такие тяжелые заболевания, как менингит, остеомиелит, сальмонеллезная пневмония и другие.

Для сальмонеллы обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.

Никарбазин, выявленный в птице, обычно используют для лечения коксидиоза у цыплят и кур.

Раньше мы писали, как на самом деле надо хранить молоко в холодильнике после открытия коробки.

Также рассказывали о том, какая еда самая опасная для маленьких детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктыкурица