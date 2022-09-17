В Україні виявили небезпечну для здоров'я курятину: де вона продавалася

Де продавалася курятина

Небезпечні речовини знайшли у харчових продуктах, які експортували з України за потужностями філій "Переробний комплекс" ТОВ "Вінницька птахофабрика" та ТОВ "Птахокомплекс Дніпровський".

Фахівці попереджають підприємців про необхідність вилучення такої курятини з виробництва чи обігу.

Споживачів просять у разі виявлення цих продуктів повідомити про це Держпродспоживслужбу.

Що таке сальмонела і чим вона небезпечна

Головна небезпека зараження сальмонелою полягає в тому, що бактерія здатна вражати життєво важливі органи та призводити до серйозних ускладнень. Сальмонельоз може викликати такі тяжкі захворювання, як менінгіт, остеомієліт, сальмонельозна пневмонія та інші.

Для сальмонели зазвичай характерні різке підвищення температури, біль у ділянці живота, діарея, нудота та іноді блювання. Симптоми хвороби з'являються через 6-72 години (зазвичай через 12-36 годин) після поглинання Salmonella і хвороба триває від 2 до 7 днів.

Нікарбазин, виявлений у птиці, зазвичай використовують для лікування коксидіозу курчат і курей.