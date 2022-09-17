В Украине выявили опасную для здоровья курятину: где она продавалась

В Украине выявили опасную для здоровья курятину. В птице была обнаружена сальмонелла и фармацевтический препарат никарбазин.

Где продавалась курятина

Опасные вещества нашли в пищевых продуктах, которые экспортировали из Украины по мощностям филиалов "Перерабатывающий комплекс" ООО "Винницкая птицефабрика" и ООО "Птицекомплекс Днепровский".

Специалисты предупреждают предпринимателей о необходимости изъятия такой курятины из производства или обращения.

Потребителей просят в случае обнаружения этих продуктов уведомить об этом Госпродпотребслужбу.

Что такое сальмонелла и чем она опасна

Главная опасность заражения сальмонеллой состоит в том, что бактерия способна поражать жизненно важные органы и приводить к серьезным осложнениям. Сальмонеллез может вызвать такие тяжелые заболевания, как менингит, остеомиелит, сальмонеллезная пневмония и другие.

Для сальмонеллы обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.

Никарбазин, выявленный в птице, обычно используют для лечения коксидиоза у цыплят и кур.