В Украине выросли субсидии на коммуналку: кому повезло больше всего

Как свидетельствуют данные, наибольший средний размер субсидии – в Ровенской области (2012 грн), а наименьший – в Одесской области (1193 грн).

В наличной форме субсидии выплатили на 4,52 млрд грн, а 274 млн грн – в безналичной.

В марте за субсидиями обратились 134,9 тыс. семей, лишь 72,9 тыс. назначили.

Как рассчитать размер субсидии?

Обязательный платеж назначается для каждой семьи отдельно. Он оплачивает часть счета за коммунальные услуги. Чем ниже доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы. Обязательный платеж зависит от размера среднемесячного дохода в расчете на одного человека.

А сама же сумма субсидии назначается в размере разницы между стоимостью услуг ЖКХ (в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов) и размером обязательной части платежа.

Инструкция по получению субсидии (msp.gov.ua)

Как получить субсидию?

Необходимо подать заявление и декларацию. Другую информацию органы соцзащиты получают по запросам от налоговой службы, Пенсионного фонда, МВД, органов местного самоуправления и поставщиков коммунальных услуг.

Инструкция по получению субсидии (msp.gov.ua)

Кто не получит субсидию?

Субсидию могут не предоставить в таких случаях: