В Украине может вырасти заболеваемость штаммом "Дельта": врач озвучил тревожные прогнозы

В Украине может вырасти количество инфицированных новым штаммом коронавируса "Дельта". В частности, сейчас добавилось больных с подозрением на заражение именно индийским штаммом.

Об этом в эфире программы "Сегодня новости "на телеканале" Украина 24" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, на следующей неделе скорее всего Украина сможем получить финальное подтверждение уже новых образцов, там уже есть подозрения на "Дельта". Врач отметил, что скорее всего, цифры будут обновляться.

Также он добавил, что в Украине сейчас заболеваемость спадает стабильными темпами - от 10 до 20% в неделю.

Два раза за неделю наблюдается большой рост заболеваемости в Великобритании, Испании, Португалии, Германии, России, Греции и Кипре.

"Если говорить об осени, наши оценки более пессимистичны, мы ожидаем, что вспышка может начаться в Украине в этом или следующем месяце, то есть значительно раньше, чем осенью", - сказал эксперт.

Что известно о штамме "Дельта"

23 июня первый подтвержденный случай штамма "Дельта" зарегистрировали в Словакии. Инфицированное лицо приехало из России.

Штамм "Дельта" отнесен к перечню вызывающих "особое беспокойство". Врачи утверждают, что пораженные этим штаммом вдвое больше подвергаются опасности попасть в стационар, чем инфицированные штаммом "Альфа".

Больные, у которых выявляли этот штамм, имели следующие симптомы:

высокая температура

боль в горле

насморк

кашель.

Однако в отличие от обычной простуды, течение заболевания было более тяжелым.