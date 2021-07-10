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В Україні може зрости захворюваність на штам "Дельта": лікар озвучив тривожні прогнози

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Субота 10 липня 2021 19:55
В Україні може зрости захворюваність на штам "Дельта": лікар озвучив тривожні прогнози Колаж РБК-Україна: в Україні може зрости захворюваність на "Дельта"
Автор: Тетяна Самарук

В Україні може зрости кількість інфікованих новим штамом коронавірусу "Дельта". Зокрема, наразі додалося хворих із підозрою на зараження саме індійським штамом.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наступного тижня найімовірніше Україна зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там уже є підозри на "Дельта". Лікар наголосив, що швидше за все, цифри будуть оновлюватись.

Також він додав, що в Україні зараз захворюваність спадає стабільними темпами - від 10 до 20% на тиждень.

Вдвічі за тиждень спостерігається велике зростання захворюваності у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Росії, Греції та Кіпрі.

"Якщо говорити про осінь, наші оцінки більш песимістичні, ми очікуємо, що спалах може початися в Україні цього або наступного місяця, тобто значно раніше, ніж восени", - сказав експерт.

Що відомо про штам "Дельта"

23 червня перший підтверджений випадок штаму "Дельта" зареєстрували у Словаччині. Інфікована особа приїхала з Росії.

Штам "Дельта" віднесений до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння". Лікарі стверджують, що уражені цим штамом вдвічі більше піддаються небезпеці потрапити до стаціонару, ніж інфіковані штамом "Альфа".

Хворі, в яких виявляли цей штам, мали такі симптоми:

  • висока температура
  • біль в горлі
  • нежить
  • кашель.

Проте на відміну від звичайної застуди, перебіг захворювання був більш важким.

Раніше ми повідомляли, що Ляшко розповів, скільки та яких вакцин від COVID вже ввели українцям.

Також чи можна вакцинуватися від COVID одночасно з іншими щепленнями.

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