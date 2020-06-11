В Украине выпал град-гигант: впечатляющие фото и видео

В Ровенской области сильный град стал частым гостем для местных жителей. 10 июня ледяные осадки снова не порадовали людей. Особенно пострадали те, кто заботится о своем урожае, ведь град гигантских размеров полностью его уничтожил. Об этом сообщает "Радио Трек".

В частности, в селах под Ровно выпали огромных размеров осадки, которые побили цветы и овощи. Кое-где размер градин достигал грецкого ореха. А в селе Могиляны Острожского района он достиг размеров куриного яйца.

В социальных сетях люди делятся фотографиями и видео природного явления.

Отмечается, что от непогоды пострадали Переделы, Оженин, Могиляны, Острог.

В Ровенской области выпал гигантский град (фото из социальных сетей)

Град в Ровенской области (видео: YouTube)

На кадрах видео можно наблюдать, как огромный град падает с неба и стучит по крышам домов. Его размеры действительно впечатляют.

Как мы ранее писали, град в последнее время часто выпадает и во Львовской области, но Ровенская все равно пока что остается рекордсменом по ледяным осадкам.

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