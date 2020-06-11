В Україні випав град-гігант: вражаючі фото і відео

У Рівненській області сильний град став частим гостем для місцевих жителів. 10 червня крижані опади знову не порадували людей. Особливо постраждали ті, хто піклується про свій врожай, адже град гігантських розмірів повністю його знищив. Про це повідомляє "Радіо Трек".

Зокрема, в селах під рівним випали величезних розмірів опади, які побили квіти і овочі. Подекуди розмір градин досягав волоського горіха. А в селі Могиляни Острозького району він досяг розмірів курячого яйця.

У соціальних мережах люди діляться фотографіями і відео природного явища.

Наголошується, що від негоди постраждали Переділи, Оженин, Могиляни, Острог.

У Рівненській області випав гігантський град (фото із соціальних мереж)

Град у Рівненській області (відео: YouTube)

На кадрах відео можна спостерігати, як великий град падає з неба і стукає по дахах будинків. Його розміри дійсно вражають.

Як ми раніше писали, град останнім часом часто випадає і у Львівській області, але Рівненська все одно поки що залишається рекордсменом за крижаних опадів.

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