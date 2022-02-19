В Украине на выходных резко сменится погода: свежий прогноз

Прогноз на выходные

По картам Украинского гидрометцентра, 19 февраля пасмурно и дождливо на большинстве территорий кроме юга и востока. Днем +5+9 градусов, на юге +8+11 тепла.

Высокую температуру омрачит ветер 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 м/с.

20 февраля осадки не предвидятся, будет малооблачная погода, днем так же тепло, а ночь будет без "минусов". Ветер утихнет.

Погода в Украине 19-20 февраля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Судя по данным ресурса Gismeteo, в столице до конца февраля будет днем плюсовая температура с "качелями". Самым теплым будет понедельник, 21-е число - синоптики обещают +11 градусов.

Ночью от -3 до +3 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)