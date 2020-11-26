В Украине на выходных могут ограничить работу общественного транспорта

В Украине предложили ограничить работу общественного транспорта в уик-энды дни, и таким образом расширить запреты и ограничительные меры в период карантина выходного дня.

С соответствующей инициативой 26 ноября выступил народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. Идею он изложил в своем Facebook.

Политик обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением ужесточить запреты по субботам и воскресеньям, чтобы снизить количество заражений COVID-19.

Нардеп отметил, что новый антирекорд показал неэффективность принимаемых правительством мер по противодействию распространения вируса.

"Если мы хотим улучшить ситуацию, то на "карантин выходного дня" необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные дни ограничить работу общественного транспорта", - призвал Тищенко.

По мнению политика, именно транспорт "является основным разносчиком инфекции", так как в нем обычно не соблюдают социальную дистанцию и люди контактируют между собой.

Тищенко считает, что в нерабочие дни большинству украинцев нет острой необходимости "ехать куда-то".

"Можно ограничиться прогулками вблизи дома. А для тех украинцев, которые вынуждены работать в выходные дни, обязать их работодателей организовать подвозку сотрудников к работе", - написал "Слуга народа" и добавил, что эти ограничения - вынужденные и временные, и что другим способом распространение COVID-19 не остановить.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, каких результатов ожидают от карантина выходного дня.

Также мы писали о том, что по данным СМИ, полный локдаун в Украине могут ввести 20 декабря.