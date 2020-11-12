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В Минздраве сообщили, каких результатов ожидают от карантина выходного дня

Киев, Четверг 12 ноября 2020 09:49
В Минздраве сообщили, каких результатов ожидают от карантина выходного дня
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня позволит приостановить рост заболеваемости COVID-19. Для Украины сейчас главное не допустить коллапса медицинской системы.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что карантин выходного должен показать результат за три недели.

"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.

В случае коллапса медицинской системы в Украине будут заполнены все больничные койки и больным не смогут оказать медпомощь.

"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана", - добавил Степанов.

Напомним, вчера в Украине ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Также в стране убрали карантинное зонирование - теперь действует общенациональный карантин.

Ранее Степанов сообщал, что для медицинской системы Украины необходим локдаун минимум на три недели, но экономика страны этого не выдержит.

Также РБК-Украина писало, что глава Госпотребслужы Киева Олег Рубан считает, что если карантин выходного дня не даст результат, будет введен полный локдаун.

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