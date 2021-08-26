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В Украине вводят новые правила прохождения интернатуры: список ключевых изменений

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Четверг 26 августа 2021 18:40
В Украине вводят новые правила прохождения интернатуры: список ключевых изменений Поступление на интернатуру в Украине (фото: УНИАН)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине 1 января 2022 года будет действовать новая система подготовки врачей-интернов. Соответствующий приказ Минздрава уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Так, во время эпидемии коронавируса значительно выросла потребность на врачей-анестезиологов. Поэтому Минздрав будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из реальных кадровых потребностей отрасли.

Что ждет выпускников

Также изменения произойдут и в критериях баз стажировки для будущих врачей. В частности, будущие профессионалы будут проходить подготовку в интернатуре только в состоятельных учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и необходимые практические навыки.

В частности, все выпускники медицинских университетов должны пройти:

  • конкурс по рейтингу - будет учитываться средний балл, результаты КРОК - 2 и практического (клинического) экзамена;
  • выпускник ЗВО самостоятельно выбирать желаемую специальность, базу стажировки и учреждение высшего образования, где будет проходить подготовку в интернатуре.

Важно, что объем государственного заказа на подготовку врачей - интернов будет формировать Минздрав с учетом реальных кадровых потребностей отрасли.

Как известно, в 2021 году Минздраву заказано 4 658 будущих врачей за средства государственного бюджета. Соответствующее количество будет размещено в 14 учреждениях высшего образования, которые относятся к сфере управления Минздравом.

Ранее мы сообщали, как получить необходимые медицинские препараты по системе "Доступные лекарства".

Также в Украине подорожали лекарства.

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