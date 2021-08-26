В Україні вводять нові правила проходження інтернатури: список ключових змін

В Україні 1 січня 2022 року буде діяти нова система підготовки лікарів-інтернів. Відповідний наказ МОЗ вже зареєстровано у Міністерстві юстиції.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

Так, під час епідемії коронавірусу значно виросла потреба на лікарів-анестезіологів. Тому МОЗ визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з реальних кадрових потреб галузі.

Що чекатиме на випускників

Також зміни відбудуться і в критеріях баз стажування для майбутніх лікарів. Зокрема, майбутні професіонали проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у спроможних закладах охорони здоров’я, де можна отримати сучасні знання та необхідні практичні навички.

Зокрема, усі випускники медичних університетів повинні пройти:

конкурс за рейтингом - буде враховуватись середній бал, результати КРОК-2 та практичного (клінічного) іспиту;

випускник ЗВО самостійно обиратиме бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку в інтернатурі.

Важливо, що обсяг державного замовлення на підготовку лікарів-інтернів буде формувати МОЗ з урахуванням реальних кадрових потреб галузі.

Як відомо, у 2021 році МОЗ замовлено 4 658 майбутніх лікарів за кошти державного бюджету. Відповідна кількість буде розміщена в 14 закладах вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ.