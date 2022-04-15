В Украине вводят новую помощь для вынужденных переселенцев: как ее получить

В Украине запустят новую помощь для вынужденных переселенцев. Эту помощь окажет общество Красного Креста и выдавать переселенцам будут не деньги, а специальные ваучеры на приобретение продуктов.
Об этом сообщается на сайте Красного Креста в Украине.
"Для поддержки семей, которые вынуждены были эвакуироваться из своих городов, Красный Крест Украины выдает продуктовые ваучеры. Это даст возможность семьям самостоятельно выбрать товары в соответствии с личными потребностями", - сказано в сообщении.
Программа запущена уже в шести областях Украины: Полтавская, Житомирская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская и Черкасская.
Отоварить такой ваучер можно будет в супермаркетах "Сильпо". Сумма – 2200 гривен.
Чтобы получить денежный ваучер – нужно обратиться в организацию Красного Креста Украины и предоставить документы, которые удостоверяют личность и принадлежность к одной из категорий. В указанных областях есть центры Красного Креста Украины.
Если на момент обращения в пункт выдачи ваучеров их не будет – менеджеры запишут все контактные данные и выдадут его, как только поступит новая партия ваучеров.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что для переселенцев ввели еще одну денежную помощь. Куда за ней обращаться.
А также мы рассказывали о том, что в Украине запускают две программы для вынужденных переселенцев от ООН.