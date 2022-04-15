В Україні вводять нову допомогу для вимушених переселенців: як її отримати

"Для підтримки сімей, які змушені були евакуюватися зі своїх міст, Червоний Хрест України видає продуктові ваучери. Це дасть можливість сім'ям самостійно вибрати товари відповідно до особистих потреб", - сказано в повідомленні.

Програма запущена вже в шести областях України: Полтавська, Житомирська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська та Черкаська.

Отоварити такий ваучер можна буде в супермаркетах "Сільпо". Сума - 2200 гривень.

Хто може отримати такий ваучер:

Сім'я з дитиною віком до 16 років

Багатодітна сім'я (троє і більше дітей до 18 років)

Сім'я, в якій є людина з інвалідністю, і вона встановлена з дитинства

Українці віком від 70 років і старше

Вагітна жінка

Люди з інвалідністю 1 і 2 групи

Як отримати такий ваучер

Щоб отримати грошовий ваучер - потрібно звернутися в організацію Червоного Хреста України та надати документи, які засвідчують особу і приналежність до однієї з категорій. У зазначених областях є центри Червоного Хреста України.

Полтавська + 380532568479

Житомирська + 380412424584

Кіровоградська + 380522321620

Запорізька + 380617642892, +380617642582

Дніпропетровська + 380992370352

Черкаська + 380472638734

Якщо на момент звернення в пункт видачі ваучерів їх не буде - менеджери запишуть всі контактні дані та видадуть його, як тільки надійде нова партія ваучерів.