В Україні вводять нову допомогу для вимушених переселенців: як її отримати

В Україні запустять нову допомогу для вимушених переселенців. Цю допомогу надасть Товариство Червоного Хреста і видавати переселенцям будуть не гроші, а спеціальні ваучери на придбання продуктів.
Про це повідомляється на сайті Червоного Хреста в Україні.
"Для підтримки сімей, які змушені були евакуюватися зі своїх міст, Червоний Хрест України видає продуктові ваучери. Це дасть можливість сім'ям самостійно вибрати товари відповідно до особистих потреб", - сказано в повідомленні.
Програма запущена вже в шести областях України: Полтавська, Житомирська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська та Черкаська.
Отоварити такий ваучер можна буде в супермаркетах "Сільпо". Сума - 2200 гривень.
Щоб отримати грошовий ваучер - потрібно звернутися в організацію Червоного Хреста України та надати документи, які засвідчують особу і приналежність до однієї з категорій. У зазначених областях є центри Червоного Хреста України.
Якщо на момент звернення в пункт видачі ваучерів їх не буде - менеджери запишуть всі контактні дані та видадуть його, як тільки надійде нова партія ваучерів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що для переселенців ввели ще одну грошову допомогу. Куди за нею звертатися.
А також ми розповідали про те, що в Україні запускають дві програми для вимушених переселенців від ООН.