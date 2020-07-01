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В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 14:40
В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
В Украине ввели понятие "уголовный проступок" (коллаж: РБК-Украина)

В Украине с 1 июля изменится форма наказания для тех, кто совершил "уголовный проступок"

В Украине с 1 июля 2020 вводится термин "уголовный проступок". Связано это с вступлением в силу соответствующего законопроекта, который вводит такое понятие в Уголовный кодекс Украины. Как теперь будут наказывать "оступившихся" - в материале Styler.

Отметим, что нормативный акт "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" был подписан еще Петром Порошенко в 2019-м. С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

Проступком теперь будут называть все правонарушения, не связанные с лишением свободы и за которые предусмотрен штраф до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).

Таким образом в перечень попадают около ста видов правонарушений из КК Украины. Среди них:

  • нанесение легких телесных повреждений, побоев;
  • негрупповое хулиганство;
  • мошенничество на сумму до 105 тысяч гривен;
  • кража (неквалифицированная, негрупповая до 105 тысяч);
  • хранение наркотиков в небольших количествах (без сбыта);
  • фиктивное предпринимательство, которое не причинило серьезных убытков государству.

Расследованием проступков будут заниматься дознаватели вместо следователей. Около 37 тысяч таких сотрудников должны приступить к работе с 1 июля.

Штрафы за проступки также выросли с 1 июля. К примеру, за простую кражу теперь могут оштрафовать на сумму от 17 до 51 тысячи гривен (ранее минимум был 850 грн).

Напомним, что закон про уголовные проступки был подписан Петром Порошенко в конце его полномочий - 19 апреля 2019-го - накануне второго тура выборов.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Уголовный кодексуголовный проступок
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