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В Україні ввели поняття "проступок": як і за що каратимуть тих, хто "оступився"

STYLERЖиття    01.07.2020 - 14:40
В Україні ввели поняття "проступок": як і за що каратимуть тих, хто "оступився"
В Україні ввели поняття "кримінальний проступок" (колаж: РБК-Україна)

В Україні з 1 липня зміниться форма покарання для тих, хто здійснив "кримінальний проступок"

В Україні з 1 липня 2020 вводиться термін "кримінальний проступок". Пов'язано це з набранням чинності відповідного законопроєкту, який вводить таке поняття в Кримінальний кодекс України. Як тепер будуть карати тих, хто "оступився" - у матеріалі Styler.

Зазначимо, що нормативний акт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" був підписаний ще Петром Порошенком у 2019-му. З повним текстом закону можна ознайомитися за посиланням.

Проступком тепер називатимуть всі правопорушення, не пов'язані з позбавленням волі і за які передбачено штраф до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень).

Таким чином до переліку потрапляють близько ста видів правопорушень з КК України. Серед них:

  • нанесення легких тілесних ушкоджень, побоїв;
  • негрупове хуліганство;
  • шахрайство на суму до 105 тисяч гривень;
  • крадіжка (некваліфікована, негрупова до 105 тисяч);
  • зберігання наркотиків у невеликих кількостях (без збуту);
  • фіктивне підприємництво, яке не завдало серйозних збитків державі.

Розслідуванням проступків будуть займатися дізнавачі замість слідчих. Близько 37 тисяч таких працівників повинні приступити до роботи з 1 липня.

Штрафи за проступки також зросли з 1 липня. Приміром, за просту крадіжку тепер можуть оштрафувати на суму від 17 до 51 тисячі гривень (раніше мінімум був 850 грн).

Нагадаємо, що закон про кримінальні проступки був підписаний Петром Порошенком у кінці його повноважень - 19 квітня 2019-го - напередодні другого туру виборів.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Уголовный кодексуголовный проступок
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