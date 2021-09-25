В Украине втрое подорожало хранение номерных знаков для авто: сколько придется платить

Так, постановление вступило в силу в пятницу, 24 сентября.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, нужно:

заявление;

документы, удостоверяющие личность;

регистрационные документы на транспортное средство;

квитанция, удостоверяющая оплату госуслуги.

Кроме того, ранее данная услуга обходилась водителям в 3 грн (без НДС). С этим налогом сумма выросла с 3,6 грн до 10,8 грн.

Хранение номерных знаков выросло в цене (t.me/mvs_ukraine)

Также теперь цена за услугу регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит 200 грн.