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В Украине втрое подорожало хранение номерных знаков для авто: сколько придется платить

Автор: Тетяна Самарук

В Украине цена на ответственное хранение номерных знаков составит в размере 9 грн в сутки (без учета НДС). Также по истечению срока уплаченного хранения, гражданам нужно будет позаботиться о продлении резерва.

Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.

Так, постановление вступило в силу в пятницу, 24 сентября.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, нужно:

  • заявление;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационные документы на транспортное средство;
  • квитанция, удостоверяющая оплату госуслуги.

Кроме того, ранее данная услуга обходилась водителям в 3 грн (без НДС). С этим налогом сумма выросла с 3,6 грн до 10,8 грн.

Хранение номерных знаков выросло в цене (t.me/mvs_ukraine)

Также теперь цена за услугу регистрации, перерегистрации для транспортных средств всех категорий составит 200 грн.

Ранее мы сообщали, что согласно решению от 15 сентября, в Украине упрощают получение новых водительских прав. Когда документ будет готов, он появится у вас в мобильном приложении "Дия", а пластиковое удостоверение доставят вам курьером, или в выбранное отделение Укрпочты.

Также мы писали, что Кабмин также разрешил обучать будущих водителей в онлайн формате. Таким образом, автошкола должна сообщить в ближайший территориальный сервис МВД о том, что будет обучать онлайн при регистрации группы в едином государственном реестре МВД.

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