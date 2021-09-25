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В Україні втричі подорожчало зберігання номерних знаків для авто: скільки доведеться платити

Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціна на відповідальне зберігання номерних знаків складе у розмірі 9 грн на добу (без урахування ПДВ). Також по закінченню терміну сплаченого зберігання, громадянам потрібно буде подбати про продовження резерву.

Про це повідомили у Telegram-каналі МВС України.

Так, постанова набула чинності у п'ятницю, 24 вересня.

Як скористатися послугою

Для того, щоб скористатися даною послугою, потрібно:

  • заява;
  • документи, що посвідчують особу;
  • реєстраційні документи на транспортний засіб;
  • квитанція, яка засвідчує оплату держпослуги.

Окрім того, раніше дана послуга обходилася водіям у 3 грн (без ПДВ). З цим податком сума зросла з 3,6 грн до 10,8 грн.

Зберігання номерних знаків виросло в ціні (t.me/mvs_ukraine)

Також тепер ціна за послугу реєстрації, перереєстрації для транспортних засобів усіх категорій складе 200 грн.

Раніше ми повідомляли, що згідно з рішенням від 15 вересня, в Україні спрощують отримання нових водійських прав. Коли документ буде готовий, він з'явиться у вас в мобільному додатку "Дія", а пластикове посвідчення доставлять вам кур'єром, або в вибране відділення Укрпошти.

Також ми писали, що Кабмін також дозволив навчати майбутніх водіїв в онлайн форматі. Таким чином, автошкола має повідомити в найближчий територіальний сервіс МВС про те, що буде навчати онлайн при реєстрації групи в єдиному державному реєстрі МВС.

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