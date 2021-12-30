В Украине второй раз стартовал новогодний проект "Удивительная открытка"

Коллекция электронных открыток украинских художников создана под патронатом первой леди Елены Зеленской.

Лозунг проекта - "Открытки, объединяющие традиции с искусством, современные технологии с древнейшими символами, а украинцев - друг с другом".

Рисунки для открыток, как и в прошлом году, создали украинские художники из разных городов страны. На этот раз к фольклорным сюжетам добавились современные. В частности, это "Рождественская ярмарка", "Тигристый Новый год" и даже "Новогодний Zoom". Все открытки анимированные.

Открытки уже выложены на сайте и доступны для отправки через любой мессенджер.

"Вам остается подписать и прислать их тем, кто для вас важен. Для этого достаточно зайти на сайт, выбрать сюжет, от которого тепло и верится в чудеса, и уже через секунду приветствие "оживет" в смартфоне близкого человека", - рассказала супруга президента.

Проект "Удивительная открытка" создан по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Над ним работало креативное агентство Green Penguin при содействии телеканала СТБ, поддерживающего проект уже второй год подряд. Только за прошедшие зимние праздники украинцы, воспользовавшиеся сайтом, прислали почти 80 тыс. открыток.