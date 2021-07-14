В Украине вступил в силу "коллекторский" закон: чего ожидать должникам

В Украине, 14 июля 2021 года, вступил в силу закон, регулирующий работу коллекторских компаний. Также Национальный банк, как регулятор ввел новую банковскую услугу — регистрацию коллекторских компаний с установлением тарифа на нее.

Что новое ввели

регулятор утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре;

утвердили определенные требования к их структуре собственности;

приняли требования к деловой репутации;

правила к профессиональной пригодности руководителей;

ограничения к профессиональной пригодности работников.

Также, юридическое лицо, которое намерено получить статус коллекторской компании, должно отвечать требованиям Положения о регистрации коллекторских компаний и должна подать необходимые документы для регистрации.

Какие положения установили

определенную информацию и документы будут изображать в реестре;

порядок ведения НБУ реестра о коллекторских компаниях;

утвердили документы, которые необходимо подать к регулятору для включения в реестр коллекторских компаний;

определенный порядок их рассмотрения НБУ;

утвердили ограничения к лицам, которые хотят быть включенными в реестр коллекторских компаний;

основное требования к деловой репутации;

требования к структуре собственности;

порядок оценки банка соответствия указанным требованиям;

требования к исключению информаций о коллекторской компании из реестра;

основной порядок надзора за компаниями.

Кроме того, в НБУ сообщили, что в Реестр будут включать только те компании, которые не нарушают закон о защите прав потребителей. В частности, они должны иметь хорошую репутацию, и руководителей, которые отвечают квалификационным требованиям.

Однако, компаний, что имеют намерение предоставлять в Украине коллекторские услуги должны урегулировать долги в пользу кредиторов, "зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний с 14 июля до 13 августа".

В частности Национальный банк Украины установил определенные тарифы для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявления для регистрации как коллекторские организации. Тариф составит 24 тысячи гривен.

Что изменится для должников

кредитор обязан публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми он сотрудничает, на своем вебсайте;

потребитель до подписания договора должен получить полную информацию о компании, с которой намерен урегулировать просрочки в случае ее наступления;

припев с должником коллектор должен называть свою фамилию и имя;

должнику должен знать название кредиторской компании;

должнику также должны сообщать причину звонка;

должник должен знать сумму своего долга.

Как будут наказывать коллекторов, нарушивших закон

их будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. грн;

будут исключать из реестра;

если в течение года коллектор дважды нарушит требования, то кредитор имеет право досрочно расторгнуть с ним договор;

могут лишить коллектора права продолжать коллекторскую деятельность.

Следовательно, закон намерен урегулировать коллекторов и защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Также ввели четкие правила поведения для кредиторов и коллекторов при решении проблем задолженности.