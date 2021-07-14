В Украине вступил в силу "коллекторский" закон: чего ожидать должникам
В Украине, 14 июля 2021 года, вступил в силу закон, регулирующий работу коллекторских компаний. Также Национальный банк, как регулятор ввел новую банковскую услугу — регистрацию коллекторских компаний с установлением тарифа на нее.
Закон № 1349-IX приняли 19 марта 2021 года № 1349-IX.
Что новое ввели
- регулятор утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре;
- утвердили определенные требования к их структуре собственности;
- приняли требования к деловой репутации;
- правила к профессиональной пригодности руководителей;
- ограничения к профессиональной пригодности работников.
Также, юридическое лицо, которое намерено получить статус коллекторской компании, должно отвечать требованиям Положения о регистрации коллекторских компаний и должна подать необходимые документы для регистрации.
Какие положения установили
- определенную информацию и документы будут изображать в реестре;
- порядок ведения НБУ реестра о коллекторских компаниях;
- утвердили документы, которые необходимо подать к регулятору для включения в реестр коллекторских компаний;
- определенный порядок их рассмотрения НБУ;
- утвердили ограничения к лицам, которые хотят быть включенными в реестр коллекторских компаний;
- основное требования к деловой репутации;
- требования к структуре собственности;
- порядок оценки банка соответствия указанным требованиям;
- требования к исключению информаций о коллекторской компании из реестра;
- основной порядок надзора за компаниями.
Кроме того, в НБУ сообщили, что в Реестр будут включать только те компании, которые не нарушают закон о защите прав потребителей. В частности, они должны иметь хорошую репутацию, и руководителей, которые отвечают квалификационным требованиям.
Однако, компаний, что имеют намерение предоставлять в Украине коллекторские услуги должны урегулировать долги в пользу кредиторов, "зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний с 14 июля до 13 августа".
В частности Национальный банк Украины установил определенные тарифы для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявления для регистрации как коллекторские организации. Тариф составит 24 тысячи гривен.
Что изменится для должников
- кредитор обязан публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми он сотрудничает, на своем вебсайте;
- потребитель до подписания договора должен получить полную информацию о компании, с которой намерен урегулировать просрочки в случае ее наступления;
- припев с должником коллектор должен называть свою фамилию и имя;
- должнику должен знать название кредиторской компании;
- должнику также должны сообщать причину звонка;
- должник должен знать сумму своего долга.
Как будут наказывать коллекторов, нарушивших закон
- их будут штрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. грн;
- будут исключать из реестра;
- если в течение года коллектор дважды нарушит требования, то кредитор имеет право досрочно расторгнуть с ним договор;
- могут лишить коллектора права продолжать коллекторскую деятельность.
Следовательно, закон намерен урегулировать коллекторов и защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Также ввели четкие правила поведения для кредиторов и коллекторов при решении проблем задолженности.
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