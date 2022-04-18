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В Украине во время войны можно расписаться онлайн: как это сделать

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Понедельник 18 апреля 2022 15:04
В Украине во время войны можно расписаться онлайн: как это сделать Фото: В Украине можно расписаться через Zoom (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В военное время жизнь в Украине не останавливается и влюбленные могут соединять себя брачными узами. Так, военнослужащие могут заключить брак даже тогда, когда один из супругов отсутствует физически. Узаконить брак можно даже онлайн, с помощью Zoom.

Об єтом сообщает Кабинет министров Украины.

Как регистрировать брак

Регистрация брака может производиться в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. Люди, изъявившие желание, могут жениться в течение дня.

В определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГСов, но и полицейские или военные.

Военнослужащие могут заключить брак даже тогда, когда один из супругов отсутствует физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. Также оба из пары могут заключить союз через Zoom.

Кто может заключить брак в Украине без присутствия партнера:

  • военнослужащие Вооруженных Сил;
  • сотрудники Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны и иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования;
  • сотрудники Национальной гвардии, Службы безопасности и Службы внешней разведки;
  • полицейские;
  • лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности;
  • работники заведения здравоохранения.

Как заключить брак без присутствия партнера:

Жених (невеста) подает заявление о государственной регистрации брака непосредственному командиру (руководителю). Он подтверждает подлинность подписи на заявлении и передает в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Заявление должно содержать сведения о невесте и женихе: фамилии, собственном имени и отчестве (при наличии), дате рождения, гражданстве. В случае смены фамилии - сведения об выбранной фамилии. Заявление является доказательством согласия на брак.

Акт о заключении брака также могут составлять командиры невест и руководители учреждений здравоохранения, в которых находятся или работают во время войны невесты. Они подтверждаются печатью соответствующего органа или учреждения.

Читайте также, где в Киеве можно пожениться во время войны.

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