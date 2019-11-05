В Украине врачи смогли собрать подростку лицо: детали уникальной операции (фото)

Врачи во Львове сформировали подростку лицо (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сверхсложная операция - четыре в одной - длилась 12 часов

Во Львове хирурги провели уникальную для Украины операцию по ринопластике и смогли сформировать лицо подростку из Волновахи Донецкой области, который с двухлетнего возраста страдал от тяжелой деформации из-за глубокого электрического ожога носа. Медики восстановили 16-летнему Вячеславу форму носа, внутренний и наружный покров, работу носовых ходов - и теперь парень наконец-то может свободно дышать, а как только раны заживут (примерно через полтора-два месяца), то исчезнут любые следы прошлых проблем. Об этом передает Zaxid.net.

В проведении 12-часовой операции принимали участие несколько бригад хирургов. Кроме врачей из Украины, также были специалисты из канадского Торонто. Иностранные медики работали бесплатно и действовали на волонтерских началах, приезжая во время отпусков. Они и ранее оказывали помощь при лечении ветеранов АТО и бойцов - в Киеве и Одессе было прооперировано уже около 300 украинских пациентов.

В операции принимали участие шестеро хирургов из Торонто (Фото: mil.gov.ua)

Операция во Львове в ожоговом центре 8-й горбольницы стала седьмой в миссии канадских хирургов. Это результат партнерства медицинского центра Sunnybrook Health Science Centre и канадско-украинского фонда. Добавим, что руководитель канадских медиков из миссии - профессор Олег Антонишин - имеет украинские корни.

У Вячеслава после получения тяжелого ожога в раннем детстве развился дефект, и со временем лицо искажалось еще больше. Было сложно дышать, говорить, парень к тому же страдал от психологического дискомфорта из-за внешнего вида. Были проведены несколько корректирующих операций, которые однако особых улучшений не принесли.

Волонтеры посоветовали родителям ехать с сыном во Львов, в ожоговый центр 8-й городской клинической больницы, куда часто приезжают пластические хирурги из разных стран мира и совместно с львовскими врачами проводят сложные реконструктивные операции.

Там парню и помогли, а результат превзошел все ожидания.

Врачи во Львове сформировали подростку лицо (Фото: zaxid.net)

Как рассказали врачи, в реконструктивной хирургии самая главная задача - восстановить анатомическую целостность и функцию органа, а эстетический вид уже на третьем месте.

Весь материал, который понадобился для комплексной реконструкции носа молодого пациента, хирурги "взяли" у самого Вячеслава. Чтобы покрыть внутреннюю и внешнюю поверхность носа был использован кусок кожи вместе с сосудом с предплечья парня. Для восстановления хрящевого каркаса носа у него взяли часть реберного хряща.

Всего было проведено четыре операции за один раз.