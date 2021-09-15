В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора: детали сложнейшей операции

По ее словам, врачи держали в секрете информацию об уникальной операции почти месяц, но теперь они готовы рассказать детали проведения операции.

"Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента", – написала Ирина.

Кроме того, известно, что костный мозг привезли из-за границы.

Детали операции

Так, пока все взрослые украинцы с раком крови или апластической анемией, которым нужна была донорская трансплантация костного мозга (ТКМ), должны были ехать за границу. Стоимость такой операции 110 тысяч долларов.

Заславец говорит, что в прошлом году за госсчет направили украинцев в иностранные клиники по трансплантации костного мозга 139 граждан – расходы составили 413 миллионов гривен. Однако, в этом году на эти же нужды потратили уже 273 миллионов гривен, и помогли 91 взрослому украинцу.

"Эта трансплантация в Черкассах означает, что в ближайшей перспективе наши граждане больше не должны ехать за границу. Украинцев будут спасать в Украине", – добавила Ирина Заславец.

Также врачи, которые проводили операцию расскажут больше о трансплантации. На действе также будет присутствовать министр здравоохранения Виктор Ляшко и председатель профильного подкомитета ВР Оксана Дмитриева.