Вакцинация от COVID-19 во время простуды или бронхита: Комаровский дал исчерпывающий ответ

В Украине многие люди отказываются вакцинироваться из-за того, что простужены. Они считают, что прививка может усугубить их заболевание и навредить.

Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, как работает иммунная система человека при вакцинации и что нужно делать, если вы заболели перед прививкой.

"О какой вакцине может идти речь, если у меня простуда?! Сначала выздоровею, потом подумаю: прививаться или нет", – такую фразу часто можно услышать в последнее время.

Из-за наступивших холодов увеличилось количество заболеваний. Простуда, грипп, бронхит… Люди болеют и не готовы в таком состоянии делать прививку. У многих попросту появляется страх: "А вдруг мне станет только хуже?"

"На самом деле ничего страшного в том, что вы простужены, нет. Не нужно недооценивать нашу иммунную систему. Или вы считаете, что наша иммунная система может только по очереди бороться с инфекциями? Если человек не хочет прививаться, то он найдет массу причин, почему это делать нельзя", - объяснил Комаровский.

Кандидат медицинских наук добавил, что мы каждый день встречаемся с миллиардами вирусов и бактерий. И наша иммунная система одновременно учится их и распознавать, и преодолевать.

По словам Евгения Комаровского, если вам настолько плохо, что вы не можете оторвать голову от подушки, то в таком состоянии не надо делать прививку.

Но когда вы болеете, но при этом у вас есть силы дойти до кабинета врача, то лучше вакцинироваться.

"Наличие у вас простуды или бронхита не является противопоказанием к вакцинации. Если вы ходите, а не лежите в постели, значит, ваша иммунная система способна справиться с инфекциями. И поэтому прививку можно и нужно делать", - подчеркнул специалист.