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В Україні можлива нова хвиля грипу: епідеміолог розповіла про особливості штаму

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Вівторок 23 листопада 2021 17:10
В Україні можлива нова хвиля грипу: епідеміолог розповіла про особливості штаму В Україні до кінця 2021 року можлива нова хвиля грипу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Грип в Україні почав набирати обертів. Холодна і сира погода сильно знижує імунітет людини й робить його більш вразливим для різних респіраторних вірусних інфекцій.

Медики очікують в листопаді-грудні сплеск грип, і цей штам буде досить небезпечним.

Про це розповіла лікар-епідеміолог Людмила Мухарська для видання "24 канал".

Фахівці відзначають, що у 2020 році коронавірус і карантинні обмеження фактично витіснив грип з життя українців.

Проте в цьому сезоні він знову з'явився, і в кінці 2021 року можлива хвиля грипу.

Симптоми грипу у 2021 році

"Протиепідемічні заходи однакові як для COVID-19, так і для грипу, проте вакциновані іноді не дотримуються їх. Водночас проти грипу велика частина не вакцинована, тому вважають, що у 2021 році він буде більш поширений, ніж у минулому", - підкреслила Мухарська.

Вона додала, що на початкових стадіях захворювання відрізнити грип від коронавірусу досить складно, оскільки симптоми дуже схожі:

  • Сильний головний біль і висока температура
  • Слабкість
  • Біль у м'язах
  • Ломота в тілі
  • Озноб і лихоманка

Медик підкреслила, що при появі симптомів, потрібно обов'язково звернутися до лікаря і поставити правильний діагноз.

Обидва захворювання мають різні клінічні прояви та не можна втрачати дорогоцінний час, щоб почати правильне лікування швидко.

Крім того, при підвищеній температурі, нежиті, кашлі, болях в горлі – дуже важливо залишатися вдома.

Вакцинуватися від грипу або коронавірусу в період будь-якого гострого вірусного захворювання протипоказано.

Як можна знизити ризик підхопити грип

  • Часто мити руки з милом і вмиватися
  • Уникати місць з великим скупченням людей
  • Частіше провітрювати приміщення
  • Одягатися відповідно до погоди та тримати ноги в теплі
  • Уникати контакту з хворими людьми
  • Не користуватися громадським транспортом без гострої потреби

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський дав вичерпну відповідь про вакцинацію під час застуди або бронхіту.

А також розповідали про те, як можна відрізнити грип від коронавірусу за симптомами.

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