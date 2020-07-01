В Украине за вождение в пьяном виде будут штрафовать на огромные суммы: на сколько накажут

В Украине с 1 июля вводятся огромные штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения. С этой даты вступает в силу закон, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

С этого дня вождение в пьяном виде теперь будет квалифицироваться как уголовное преступление, а не как административное нарушение, как было ранее у нас в стране.

Теперь будут наказываться такие нарушения:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарств;

отказ лица, управляющего транспортом, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или на употребление соответствующих лекарств;

употребление водителем алкоголя, наркотиков и т.д. после ДТП с его участием, или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения медицинского освидетельствования (до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования).

Допустимая норма алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле.

С 1 июля для пьяных водителей вводят такие штрафы:

нарушение вышеупомянутых правил — от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

при повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Кроме того, особо тяжкое преступление карается пребыванием за решеткой на срок более 10 лет или пожизненно и уплатой штрафа в размере более 25 тысяч таких минимумов (425 тысяч гривен) - например, убийство.

Как мы ранее писали, камеры автофиксации будут штрафовать не только за скорость.