В Україні за водіння у п'яному вигляді будуть штрафувати на величезні суми: на скільки покарають

Тепер водіння в нетверезому вигляді прирівняється до кримінального порушення
В Україні з 1 липня вводяться величезні штрафи за водіння в стані алкогольного сп'яніння. З цієї дати набирає чинності закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за управління автомобілем у нетверезому стані.
З цього дня водіння у п'яному вигляді тепер буде кваліфікуватися як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення, як було раніше у нас в країні.
Тепер будуть каратися такі порушення:
Допустима норма алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.
З 1 липня для п'яних водіїв вводять такі штрафи:
Крім того, особливо тяжкий злочин карається перебуванням за ґратами на строк понад 10 років або довічно і сплатою штрафу в розмірі понад 25 тисяч таких мінімумів (425 тисяч гривень), наприклад, вбивство.
Як ми раніше писали, камери автофіксацій штрафуватимуть не тільки за швидкість.
Автор: Людмила Жукова