ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Этот маршрутчик читает пассажирам стихи и вдохновляет украинцев (видео)

Новина українською →
Кропивницкий, Среда 27 октября 2021 18:53
Этот маршрутчик читает пассажирам стихи и вдохновляет украинцев (видео) Водитель читает стихи пассажирам (фото: suspilne media)
Автор: Тетяна Самарук

В Кропивницком водитель маршрутки №55 Юрий Бурла читает пассажирам стихи. В частности, он делает это для того, чтобы поднять пассажирам настроение.

Об этом пишет "Суспільне".

Юрий Бурла работает водителем уже 20 лет. Стихи мужчина читает во время остановок, которые длятся одну-две минуты.

"Сейчас мы друг другу не можем помочь финансово. То хотя бы добрыми волшебными словами "спасибо" и "пожалуйста" поможем", - говорит он.

Интересно, что стихотворение он выбирает в зависимости от возраста пассажиров, однако больше всего ему нравятся произведения Лины Костенко и Тараса Шевченко.

По словам горожанина Вадима Борща, он каждое утро ездит по этой маршрутке, чтобы послушать стихи Лины Костенко, ведь это задает ему настроение и энтузиазм на целый день.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса обматерил ветерана АТО и выгонял его из транспорта.

Также мы писали, что в столице горожан возмутило поведение водителя автобуса, который во время движения смотрел видео и громко слушал музыку.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршрутка маршрутчик
LITE
Праздник 27 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 27 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела