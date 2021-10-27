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Цей маршрутчик читає пасажирам вірші та надихає українців (відео)

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Кропивницький, Середа 27 жовтня 2021 18:53
Цей маршрутчик читає пасажирам вірші та надихає українців (відео) Водій читає вірші пасажирам (фото: suspilne media)
Автор: Тетяна Самарук

У Кропивницькому водій маршрутки №55 Юрій Бурла читає пасажирам вірші. Зокрема, він робить це для того, аби підняти пасажирам настрій.

Про це пише "Суспільне".

Юрій Бурла працює водієм вже 20 років. Вірші чоловік читає під час зупинок, які тривають одну-дві хвилини.

"Зараз ми один одному не можемо допомогти фінансово. То хоча б добрими чарівними словами "дякую" і "будь ласка" допоможемо", - каже він.

Цікаво, що вірш він обирає залежно від віку пасажирів, однак найбільше йому подобаються твори Ліни Костенко і Тараса Шевченка.

За словами містянина Вадима Борща, він щоранку їздить цією маршруткою, щоб послухати вірші Ліни Костенко, адже це задає йому настрій та ентузіазм на цілий день.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій автобуса обматюкав ветерана АТО і виганяв його з транспорту.

Також ми писали, що у столиці містян обурила поведінка водія автобуса, який під час руху дивився відео та голосно слухав музику.

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