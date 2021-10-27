Цей маршрутчик читає пасажирам вірші та надихає українців (відео)

У Кропивницькому водій маршрутки №55 Юрій Бурла читає пасажирам вірші. Зокрема, він робить це для того, аби підняти пасажирам настрій.

Юрій Бурла працює водієм вже 20 років. Вірші чоловік читає під час зупинок, які тривають одну-дві хвилини.

"Зараз ми один одному не можемо допомогти фінансово. То хоча б добрими чарівними словами "дякую" і "будь ласка" допоможемо", - каже він.

Цікаво, що вірш він обирає залежно від віку пасажирів, однак найбільше йому подобаються твори Ліни Костенко і Тараса Шевченка.

За словами містянина Вадима Борща, він щоранку їздить цією маршруткою, щоб послухати вірші Ліни Костенко, адже це задає йому настрій та ентузіазм на цілий день.