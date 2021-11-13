В Украине для владельцев карт Visa и Mastercard снизят межбанковскую комиссию: когда и на сколько

В Украине для владельцев карточек Visa и Mastercard уменьшится межбанковская комиссия, и такое снижение будет проводиться в три этапа.

Об этом передали на сайте Антимонопольного комитета Украины.

Ведомство разрешило компаниям Mastercard Europe S.A. (Бельгия) и "Visa International Service Association" (США) уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются в отношении соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов и уплачиваемых эквайром в пользу Украине.

Также в АМКУ напомнили, что производить безналичные расчеты за товары потребителям позволяет услуга эквайринга. При этом оплата производится через терминалы, подключенные к платежной системе, а банки, являющиеся участниками платежной системы, имеют статус эквайра.

Банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам, выпускающим платежные карты, межбанковскую комиссию – интерчендж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но разный для типа карты, вида деятельности торговца и т.п.). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.

Планируемые согласованные действия касаются только межбанковских комиссий для потребительских карт (т.е. для физических лиц, включая все подкатегории).

Действия по уменьшению межбанковских комиссий реализуются согласно Меморандуму о содействии конкурентному платежному рынку, заключенном между Mastercard Europe S.A., "Visa International Service Association" и Нацбанком Украины.

Снижение осуществят в три этапа:

сначала снижение до ≤ (меньше или равно) 1,2% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине в отношении потребительских платежных реквизитов состоится 26 ноября

затем снижение проведут еще до ≤ 1% уже с 1 июля 2022 года

заключительный этап - до ≤ 0,9%, и произойдет это через год (1 июля 2023-го).

"Как отмечают подписанты Меморандума, его целью является улучшение эффективности и расширение сферы применения безналичных карточных платежей", - рассказали в АМКУ.