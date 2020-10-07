Когда в Украине включат отопление: названо главное условие

Когда в Украине включат отопление - вопрос, который волнует многих сограждан. Основное условие включение батарей в домах - это температура воздуха на улице не больше +8 градусов тепла в течение трех дней. Уже в этом месяце в нашей стране стартует отопительный сезон, но пока температура воздуха еще не огорчает очень холодными показателями.

В начале тепло начнут давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включат батареи, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.

Отметим, что стоимость тепла занимает в квитанциях по коммунальных услугам самую большую статью расходов. Таким образом с началом отопительного сезона цифры в платежках резко возрастут.

В октябре тарифы на тепло расти не будут, они останутся на прежнем уровне. Но они могут возрасти в декабре-феврале, то есть в разгар отопительного сезона из-за повышения стоимости голубого топлива.

Большинство украинских городов уже зарегистрировало проект решения о пересмотре стоимости тепла. Где-то отопление станет дешевле,в некоторых городах подорожает. По словам экспертов, тут играет роль ряд факторов - управление сетями, их состояние, долги населения.

Напомним, в июле Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону в Украине.

Ранее Виталий Кличко заявлял, что в случае необходимости Киев будет готов начать отопительный сезон раньше.