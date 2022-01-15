UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине вдвое взлетели цены на один из самых популярных овощей: сколько стоит

Автор: Татьяна Самарук

В Украине цены на морковь еще накануне новогодних праздников начали стремительно расти. Однако, стоимость овоща продолжает расти.

Об этом сообщает EastFruit.

По словам экспертов, цены растут, ведь у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови.

Цены на морковь в Украине варьируются в пределах 7-11 грн/кг в зависимости от качества, объема партии и региона производства. Также с конца декабря прошлого года морковь подорожала в среднем на 19%.

Более того, вследствие подорожания сегодня цены на морковь в Украине в среднем в 2,2 раза выше, чем за аналогичный прошлогодний период.

К тому же некоторые специалисты считают, что текущее подорожание является временным, а более активного роста цен следует ожидать чуть ближе к концу сезона.

Цены на морковь выросли (pixabay)

Польза моркови

Морковь положительно влияет на зрение. В частности, это возможно путем содержания в нем витамина А и каротина. Из-за недостатка этих веществ у человека может образоваться куриная слепота и другие заболевания, связанные с глазами.

Морковь является незаменимым помощником для людей, страдающих от сахарного диабета. Пациентам с таким диагнозом рекомендуют есть вареную морковь, потому что в ней на 34 процента больше антиоксидантов.

В моркови есть способность обновлять клетки почек и печени, очищая их. У овоща имеется желчегонное и мочегонное действие. Она может выводить песок из мочевого пузыря и почек, что делает ее отличным профилактическим средством против желчнокаменной болезни.

Ранее мы сообщали, что названы продукты, которые нельзя хранить вместе.

Также мы писали, какие продукты подорожали за 2021 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
морковь