Когда и как в Украине ужесточат карантин: самые вероятные сценарии

Карантин в Украине скоро ужесточат (коллаж: РБК-Украина)

Президент Украины ранее сообщал, что при 9,5 тысячах заболеваний в сутки, Украина введет новые противоэпидемические меры

В Украине едва ли не каждый день фиксируются антирекорды по заражению коронавирусом. По состоянию на 2 ноября в нашей стране COVID-19 диагностировали у более чем 402 тысяч человек и выздоровевших – меньшинство. Коек в больницах становится все меньше, поэтому государство намерено ввести жесткие правила карантина, чтобы урегулировать ситуацию. Какие были озвучены условия для введения локдауна в Украине по состоянию на 2 ноября – читайте ниже.

Что говорят в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал суточное количество больных COVID-19, при котором в Украине введут локдаун. Так, жесткие ограничения будут введены, если количество заболеваний в сутки превысит 20 тысяч. Об этом чиновник 2 ноября рассказал в эфире телеканала "1 + 1".

Также Степанов уточняет, что такая цифра была определена прогнозированием по заполнению коек в больницах. Главное же условие состоит в том, что локдаун введут при 100% заполнении койкомест в больницах.

"Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями", – отметил министр.

Заявлением Максима Степанова Минздрав снова повысил планку заболеваемости в сутки, при которой в стране возможен полный локдаун. Ранее инфекционисты озвучили мнение, что это может произойти и при более низких цифрах заболевших коронавирусом, так как в осенний период инфекция протекает с большим количеством осложнений.

При этом ранее в Министерстве здравоохранения Украины выступили против введения полного локдауна в стране. Степанов заявил, что стратегия адаптивного карантина больше подходит экономической ситуации в Украине.

Заявление Президента Украины

Ранее, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие карантинные ограничения вступят в силу, если в нашей стране будет фиксироваться более 15 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Уже тогда он заявил, что в больницах не будет хватать палат и врачей для лечения зараженных.

"Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков... сегодня министр (здравоохранения – ред.) Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун", – подчеркнул он.

Тогда глава государства заявил, что сейчас количество медиков, занимающихся лечением больных COVID-19, пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. Возможно, эти меры повлияли на повышение планки для введения локдауна.

До этого глава государства говорил, что вопрос о введении строго карантина не рассматривается.

Прогнозы врачей

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что COVID-19 будет "лютовать" до апреля 2021 года, пока сотни тысяч украинцев не переболеют.

"Осенью традиционно возрастает количество больных различными вирусными заболеваниями. Поэтому рост количества больных коронавирусом вполне ожидаем. Опасный период будет длиться до апреля 2021 года. Сотни тысяч украинцев переболеют этим заболеванием. Не исключено, что на пике количество новых заболеваний в сутки составит более 10 тысяч", – сообщил Хмелевский.

Главный врач Киевской городской больницы №4 Татьяна Мостепан считает, что коронавирус в Украине начал распространяться в геометрической прогрессии и как отмечают медики, стал более заразным. Это может привести к тому, что остановить его будет сложнее даже при условии введения более жестких ограничений.

Главный врач одной из частных клиник в Киеве Тарас Жиравецкий считает, что в Украине за ближайшие полтора года переболеет коронавирусом около 60% населения.

"Мой прогноз – это минимум март 2022, потому что пока переболеют все взрослые в Украине (речь идет о 60%), чтобы выработался коллективный иммунитет и вирус перестал передаваться между людьми, нужно минимум 2 года от начала пандемии. Так что сейчас основное – это поддержать медиков и помогать друг другу в преодолении коронакризиса", – пишет врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи опровергли самые распространенные мифы о коронавирусе.